Igreja Católica doa dezenas de kits de higiene e alimentação aos agentes comunitários de Saúde

Na tarde desta quinta-feira (13), a Paróquia de São Mateus realizou a doação de dezenas de kits de higiene e alimentação aos profissionais da atenção básica do município. O evento foi uma iniciativa da Diocese de Duque de Caxias, responsável também pelas paróquias em São João de Meriti.

De acordo com o padre Neuton Dias, o objetivo era que a comunidade católica pudesse contribuir de alguma forma com os agentes que estão também no combate ao novo coronavírus: “É uma oportunidade de sermos mais atuantes no combate à Covid-19 junto ao poder público. Também nos sentimos responsáveis, principalmente por aqueles que mais sofrem. O kit foi composto com materiais que os agentes comunitários precisam para desempenhar bem suas funções”, disse.

Padre Neuton e Agente Comunitária da Saúde - Divulgação

Representado a Secretaria de Saúde de São João de Meriti, a Drª Malu, subsecretária da pasta, agradeceu o apoio da Igreja Católica e a confiança depositada na prefeitura: “A gente fica feliz de ver que a igreja tomou essa atitude, a espiritualidade é algo muito importante nos momentos mais difíceis do ser humano”, acrescentou.

A agente comunitária de Saúde, Marineia Amaral atua no posto do Parque Alian há 12 anos e ficou emocionada: “Eu achei maravilhoso, foi um incentivo para o nosso trabalho que está muito complicado por conta da pandemia, foi pura emoção”.