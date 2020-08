Covid-19: Começa hoje (17) o nono Mutirão de Testes Rápidos em Meriti

A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza nos dias 17, 18 e 19 de agosto, a partir das 9h, o nono mutirão de testes rápidos para prevenção da Covid-19 no município. Desta vez, a ação acontece na praça do Parque Araruama, Rua Dionísio Rocha, São João de Meriti.

A organização do evento recomenda para quem estiver com os sintomas da doença como dor de cabeça, tosse, febre, entre outros, compareça ao mutirão para realizar o teste gratuitamente. A ação integrada contará também com a presença do ônibus ginecológico realizando a coleta de preventivos das mulheres durante os três dias de evento.

Nesta edição, a prefeitura busca realizar mais de mil testes na população meritiense.

