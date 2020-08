Incêndio em casa deixa duas pessoas feridas em São João de Meriti

Corpo de Bombeiros foram acionados para resgatar vítimas de um incêndio em uma casa na comunidade Vila Ruth, em São João de Meriti. Duas pessoas ficaram feridas, uma delas com ferimentos graves. Bombeiros conseguiram controlar as chamas. Nesta quarta-feira (18), a Polícia Militar e oforam acionados para resgatar vítimas de umem umana comunidade Vila Ruth, em. Duas pessoas ficaram feridas, uma delas com ferimentos graves. Bombeiros conseguiram controlar as

Segundo a equipe do 21º BPM, a casa fica na Rua Iguapé, região conhecida como Beco do Sereno, dominada por uma facção criminosa. Os policiais conseguiram chegar ao local e resgatar as vítimas, antes que um botijão de gás explodisse.

O SAMU foi acionado e encaminhou as vítimas para a UPA do Jardim Íris.

Leia também: Foragido da justiça é preso após confusão em bar de Meriti