Dupla assalta ônibus, mas acaba presa pela PM em Meriti

Nesta quarta-feira (19), Policiais Militares do 21º prenderam dois indivíduos em flagrante durante um assalto a passageiros de ônibus da empresa Reginas, no bairro Jardim Sumaré, São João de Meriti. Um revólver cal. 38mm, oito celulares e R$ 29,00 foram apreendidos com os assaltantes.

Segundo os PMs do 21º BPM, a equipe estava em patrulhamento na Av. Comendador Teles, seguindo as diretrizes do comandante do Batalhão, quando observaram os passageiros de um ônibus com as mãos levantadas. Dada a ordem de parada, ficou constatado que o coletivo estava sendo roubado por 02 indivíduos.

Diante dos fatos, todos foram encaminhados para 54ª DP (Belford Roxo), para apreciação da Autoridade Policial e confecção do registro. Os acusados permaneceram presos por roubo qualificado.

