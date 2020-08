PM prende dupla em flagrante após roubo de celular em Meriti

roubo de celular no centro de São João de Meriti. Com os indivíduos foram encontrados o celular roubado e uma réplica de pistola. Nesta semana, Policiais Militares do 21º prenderam dois homens em flagrante apósno centro de São João de Meriti. Com os indivíduos foram encontrados o celular roubado e uma réplica de pistola.

Segundo a PM, a equipe estava em patrulhamento na Av. Nossa Sra. das Graças, São de Meriti, quando veículos começaram a voltar na contramão e uma pessoa informou o acontecido. Um homem foi preso tentando fugir do local e o outro foi capturado escondido na linha férrea.

Diante dos fatos, a dupla de criminosos e vítima foram conduzidos à 54°DP (Belford Roxo) para apreciação da autoridade e confecção do registro. Os acusados permaneceram presos com base no artigo 157 do código penal.

