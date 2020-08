Mais de 800 meritienses foram testados no 10º Mutirão de Testes Rápidos

844 testes de Covid-19 e coletou outros 28 exames preventivos em mulheres. Munícipes de São João de Meriti compareceram ao décimo Mutirão de Testes Rápidos , realizado na Praça de Coelho da Rocha, nesta semana. A ação, que teve início na última segunda-feira (24), realizoue coletou outros 28 exames preventivos em mulheres.

A meritiense Sandra Maria, 61 anos, fez o exame no ônibus ginecológico da Secretaria Municipal de Saúde, que faz a coleta de preventivo em mulheres, e disse que ações como essa facilitam o atendimento. “Dessa forma fica mais fácil para a população se cuidar, gostei muito”, comentou.

Sandra Maria, 61 anos, fez o exame do ônibus ginecológico. - Divulgação

Os mutirões são ações da pasta em bairros estratégicos: oferta serviços e abastece a Secretaria Municipal de Saúde com dados de novos casos de coronavírus na cidade. Desta forma, a pasta mantém o atendimento à população e o mapeamento do vírus na cidade, traçando as medidas necessárias para conter a doença em Meriti.

Outros bairros já receberam o mutirão da prefeitura: Jardim Meriti (em duas ocasiões), Jardim Sumaré, São Mateus, Éden (Morro do Castelinho), Vila Norma, Vila Tiradentes, Jardim Metrópole, Parque Araruama e agora em Coelho da Rocha. Nas próximas semanas, outros locais receberão a ação.

