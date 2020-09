A cultura foi um dos primeiros setores a parar diante da pandemia. Pensando nisso, o gari, escritor, compositor e musico, Haroldo César elaborou o projeto Vida de Gari: um vídeo com duração de 30 minutos, que mistura animação e cordel, mostrando que além de ser uma profissão essencial, muitos garis se destacam na dança, como é o caso de Renato Sorriso, convidado especial. O vídeo tem direção de Ernesto Piccolo e texto de Kikha Danttas.

O primeiro vídeo será lançado com uma Live Festa, nesta terça-feira (1), às 20h, será transmitido simultaneamente pelo Youtube (youtube.com/KikhaDanttas) e pelo Facebook (/kikhadanttas). O vídeo terá a participação do cartunista Ique Woitschach, nos desenhos do contêiner e da lixeira, e da atriz meritiense, Evelyn Tavares.

Moradora de Vilar dos Teles, a atriz diz que aceitou participar do projeto, pois acha importante valorizar estes trabalhadores, que geralmente são excluídos pela sociedade. “O projeto é muito importante pra contar a verdadeira história dos garis, a qual muitos não conhecem. Também, estamos à procura da valorização cultural em nossa cidade, fazendo com que pessoas se inspirem e tenham interesse pelo teatro”.

No total, são 20 profissionais envolvidos. O projeto foi todo pensado, elaborado, realizado e finalizado durante a pandemia do coronavírus, sendo todo o processo (filmagem, direção, textos e edição) feito de casa, com reuniões entre os profissionais realizadas com encontros virtuais, utilizando várias plataformas de videoconferência. Foram dois meses de trabalho intenso, para que o projeto contemplado pelo Edital Cultura Presente Nas Redes, seja lançado.

Evelyn Tavares, 28 anos, acrescenta que se sentiu privilegiada em fazer parte do projeto: “Mesmo as gravações acontecendo separadamente, por questão do isolamento social, a sensação era de união, pois a arte não separa, ela une. Foi um trabalho 100% em equipe, e acredito que quem assistir, vai adorar”.

