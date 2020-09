Campanha Candomblé Solidário ajuda meritienses em vulnerabilidade social

Baixada Fluminense, para arrecadar alimentos e contribuições a quem se tornou mais vulnerável com a crise. A Campanha Candomblé Solidário surgiu no início do ano com o intuito de passar amor e ajudar ao próximo. Atualmente, 200 pessoas já estão inscritas. Municípios como Devido aos efeitos da pandemia do novo coronavírus, projetos solidários estão se mobilizando na, para arrecadar alimentos e contribuições a quem se tornou mais vulnerável com a crise. Asurgiu no início do ano com o intuito de passar. Atualmente, 200 pessoas já estão inscritas. Municípios como São João de Meriti , Nilópolis e Caxias são contemplados pelo grupo, sem contar com outras regiões do estado do Rio.

A presidente do projeto, Iyalorisa Janaína D’ Osaniyn, disse que o maior incentivo veio dos próprios amigos que coletam as doações em vários bairros da Baixada. “Recebemos alimentos, roupas, sapatos e móveis. Tudo que for para ajudar as pessoas carentes, neste momento difícil que estamos enfrentando, será bem-vindo”.

Para participar do projeto, o beneficiado precisa responder ao cadastro feito com a diretora, Ekedji Andrea. Uma entrevista especifica é realizada e, então, registrado as necessidades de cada inscrito. A diretoria procura atender a todos.

Os próprios representantes montam as cestas básicas. - Divulgação

artista meritiense Marcondes Rocco, um de seus quadros foi leiloado e o dinheiro revertido em alimentos para a campanha. A organização é essencial no candomblé solidário. As doações ficam divididas nas casas dos diretores, espalhadas por municípios da Baixada. Os próprios representantes montam as cestas e entram em contato com as pessoas para realizar as entregas. A presidente do projeto conta que já recebeu o apoio doum de seus quadros foi leiloado e o dinheiro revertido em alimentos para a campanha.

“Procuramos ajudar a todos. O projeto não é apenas sobre religião, já contribuímos na igreja evangélica e fomos muito bem recebidos. Este é um momento de união, e não para olhar o outro com discriminação. Fazer o bem sem olhar a quem, é necessário”, disse.

Para apoiar o projeto, o contato é realizado pelas redes sociais, Facebook (Campanha Candomblé Solidário), Ekedji Josy (96428 8176), para doações em dinheiro e, para entrega de alimentos, roupas e qualquer outro tipo de doação, falar com a Ekedji Andrea (96824 3100).