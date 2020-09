Firjan SENAI abre 675 vagas gratuitas para cursos profissionais a distância na Baixada

4.500 vagas gratuitas para cursos de qualificação profissional a distância estão sendo oferecidas pela Firjan SENAI. Só na Mais depara cursos de qualificação profissionalestão sendo oferecidas pela. Só na Baixada Fluminense , são, ao todo, 675 vagas disponíveis. As oportunidades estão divididas em dois editais: 2.500 para o público em geral e 2.000 destinadas exclusivamente a trabalhadores e ex-trabalhadores da indústria e seus dependentes.

matrículas devem ser realizadas até o dia 13 de setembro, no site da Firjan, e o início das aulas será a partir do dia 15/09. Para se inscrever, o candidato deve possuir renda familiar mensal per capita de no máximo 1,5 salário mínimo federal, pré-requisitos de idade e escolaridade de cada título, entre outros. Asdevem ser realizadas até o dia 13 de setembro, no site da, e o início das aulas será a partir do dia 15/09. Para se inscrever, o candidato deve possuir renda familiar mensal per capita de no máximo 1,5 salário mínimo federal, pré-requisitos de idade e escolaridade de cada título, entre outros.

São 23 títulos, com carga horária entre 160 e 260 horas. As oportunidades são para áreas como Mecânico de Refrigeração e Climatização Residencial; Editor de Vídeos; Editor de Projeto Visual Gráfico; Supervisor de Confecção; Administrador de Banco de Dados; e Mantenedor e Controle de Plantas Industriais.

Segundo o gerente de Educação Profissional da Firjan SENAI, Edson Melo, a prioridade é investir na qualidade da formação dos alunos para um mundo que se torna cada vez mais tecnológico. Não haverá prova de seleção. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, considerando o número de vagas divulgado no edital, e nesse momento o candidato deverá anexar os documentos exigidos. Depois disso, se estiver tudo certo, a Federação efetivará a matrícula do estudante no curso pretendido.

O edital completo, com toda a documentação necessária, está disponível no site: www.firjansenai.com.br/vagasgratuitas . Mais informações também podem ser obtidas através do telefone 0800 0231 231.

Leia também: Campanha ajuda famílias em vulnerabilidade social