Giovani Ratinho, do PROS, é oficialmente candidato a prefeito de São João de Meriti

convenção partidária para as eleições 2020 de Giovani Ratinho foi confirmado como candidato para concorrer pelo partido Republicano da Ordem Social (PROS), nas eleições deste ano. O representante ainda não definiu quem será o vice-prefeito na campanha. A segundapara as eleições 2020 de São João de Meriti foi realizada neste fim de semana. O deputado estadualfoi confirmado como candidato para concorrer pelo partido Republicano da Ordem Social, nas eleições deste ano. O representante ainda não definiu quem será o vice-prefeito na campanha.

”A cidade precisa de um prefeito que saiba a real situação da população. Não é possível que São João continue sendo destruído pelo atual governo que, após quatro anos no poder, ainda culpa os erros de gestões passadas. Sem falar dos aposentados que estão morrendo no município por salários atrasados e a péssima gestão na saúde que não explicou como usou os 45 milhões recebidos para combater a pandemia. Meriti precisa se curar do câncer que é o desgoverno atual.”, declarou Giovani.

Candidato a prefeito de Meriti, Giovani Ratinho - Divulgação

Giovani Ratinho, 43 anos, é deputado estadual, foi eleito vereador no município de São João de Meriti em 2012 e reeleito em 2016. Venceu a eleição para deputado em 2018, na primeira vez em que concorreu ao cargo. Em fevereiro de 2019, iniciou o seu mandato na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), com a missão de fazer um trabalho para todo o estado, mas com um olhar especial para o interior, a Baixada Fluminense e Meriti, sua cidade natal.

