Projeto Quarentena Solidária em parceria com o Colégio Pedro II realiza campanha para ajudar alunos de baixa renda

Divide que Multiplica”, com a pretensão de doar aproximadamente 200 cestas básicas para alunos do Colégio Pedro II, que tenham família com renda per capita entre 0 e 0,5 salário mínimo. A ação conta com o apoio do Diretor Geral, Artur Nogueira, que através da lei 13.987/2020, autoriza a distribuição de alimentos que não estão sendo consumidos, por motivos de suspensão das aulas presenciais. Projeto Quarentena Solidária , de São João de Meriti , que tem o intuito de ajudar moradores em situação de vulnerabilidade social, lançou a campanha “”, com a pretensão de doar aproximadamentepara alunos do Colégio Pedro II, que tenham família com renda per capita entre 0 e 0,5 salário mínimo. A ação conta com o apoio do Diretor Geral, Artur Nogueira, que através da lei 13.987/2020, autoriza aque não estão sendo consumidos, por motivos de suspensão das aulas presenciais.

A organizadora, Isabella Cunha, conta que a maioria dos integrantes do projeto foram alunos do Pedro II. O diretor, sabendo da ação, entrou em contato com os integrantes e informou que alguns alimentos estavam estragando, surgindo a ideia da campanha para ajudar os alunos de baixa renda da instituição.

“Como já temos noção de logística, separação dos alimentos e distribuição, solicitamos que nos ajudassem na relação dos alunos que seriam beneficiados e começamos o recolhimento dos produtos. A data de recolhimento vai até o dia 13 de setembro, para que os alunos tenham tempo de consumir os mantimentos antes de sua data de vencimento”, informou Isabella.

Mantimentos arrecadados pela Campanha, até o momento - Divulgação

Cerca de 200 alunos de baixa renda contam com o colégio para ter as única refeições do dia, como o almoço e o lanche. No cenário atual, com as aulas suspensas, este benéfico se tornou invalido, fazendo com que essa campanha solidária fosse idealizada.

“Os alimentos que vamos doar vão ter no mínimo dois meses para consumo, contamos também com o apoio da nutricionista do colégio, Mariana Cabral, que está nos ajudando na conservação dos alimentos e conscientização na segurança dos produtos, em relação ao desperdício e invalidez”, disse a organizadora.

Até a publicação desta matéria, a campanha não atingiu sua meta para ajudar o total de alunos. Para apoiar o Projeto com doação de alimentos ou dinheiro, basta doar pelo Pic Pay (@projeto.qs) ou pelas contas do Banco do Brasil, Caixa, Bradesco e Nubak, presentes no destaque do Instagram (@projeto.qs). Segundo a organização, o dinheiro arrecadado será utilizado para comprar alimentos e o Projeto prestará contas posteriormente.