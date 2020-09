Agentes do Segurança Presente de escondido em um hotel da região. Nesta quarta-feira (09), um homem foi preso em flagrante porde São João de Meriti , após assaltar um ônibus da linha 530 (N Iguaçu-via Geneciano), da empresa Vera Cruz. O indivíduo estavaem um hotel da região.

Segundo relatos policiais, a equipe foi informada por passageiros do coletivo que o indivíduo tinha se escondido no Hotel Trevo. Os policiais foram até o local e perguntaram a recepcionista sobre algum indivíduo com as características descritas pelas vítimas. A mesma informou que o acusado estava no quarto 103.

A equipe foi conduzida até o local e, após uma busca, o homem foi encontrado com 06 aparelhos celulares, 01 revolver cal. 32, 03 munições intactas e R$95.00 em espécie, escondidos de baixo da cama.

Diante de tal fato, foi dada voz de prisão e o indivíduo conduzido para a 52º DP, Nova Iguaçu, aonde já se encontravam 03 das vítimas que o reconheceram e o mesmo permaneceu preso.

Leia também: Polícia Militar prende quatro criminosos durante operação em Vilar dos Teles