PM prende homem com granadas, arma falsa e veículo roubado em Meriti

roubo próximo ao Batalhão. De imediato, foi realizado um cerco e a equipe conseguiu localizar um veículo com as mesmas características, em atitude suspeita. Na última sexta-feira (4), Policiais Militares do 21° BPM estavam atendendo as diretrizes do Comandante, quando ouviram via rádio um alerta na rede, que um veículo Jepp Renegade estava praticandopróximo ao Batalhão. De imediato, foi realizado um cerco e a equipe conseguiu localizar umcom as mesmas características, em atitude suspeita.

Segundo informações do 21º, ao realizar a abordagem, dois indivíduos que estavam no veículo conseguiram fugir do local efetuando disparos contra a equipe, porém, a guarnição capturou um acusado no veículo roubado. Com ele foi encontrado uma arma de brinquedo e duas granadas.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado para a 54º DP (Belford Roxo) pra registro da ocorrência.

