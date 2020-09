Projeto Vemcer retoma atividades em São João de Meriti

sem aulas presenciais, o Projeto #Vemcer volta a oferecer atividades esportivas e educacionais gratuitas, cercadas de cuidados de saúde, em sua sede, Desde 13 de março, ovolta a oferecer atividades esportivas e educacionais, cercadas de cuidados de saúde, em sua sede, São João de Meriti . O centro oferece aulas de Muay Thai, Kickboxing, Judô, Jiu Jitsu, Luta Livre, Capoeira, Ginástica para a Melhor Idade e reforço escolar. Menores de 18 anos, por exemplo, ainda não poderão aproveitar as aulas.

Funcionando desde 2017, o Vemcer atendia cerca de 700 pessoas de todas as idades, em tempos normais. Além das aulas de esporte, ações para proteção e adoção de animais eram realizadas. Desde agosto de 2019, incorporou o Empoderadas, projeto da lutadora Érica Paes que ensina mulheres a se protegerem da violência, em especial a doméstica.

Com a interrupção das atividades presenciais, o Projeto oferecia apenas acompanhamento psicológico e reforço escolar, ambos online e gratuitos. Para voltar a receber seus alunos, foi elaborada uma extensa cartilha, que inclui, entre outros cuidados: usar máscara, trazer sua própria água, evitar cumprimentos de contato e manter o distanciamento de pelo menos dois metros.

Thaty Figueiredo, a presidente do Vemcer - Divulgação

A presidente do Vemcer, Thaty Figueiredo, está ansiosa para o retorno: “todo o espaço foi sanitizado cuidadosamente e vamos tomar todas as medidas para que continue sendo um local que ofereça todas as condições de segurança para seus frequentadores”, explicou.

O projeto surgiu da união de vários amigos, que decidiram realizar um trabalho voluntário de socialização por meio do esporte, voltado, principalmente, para crianças e adolescentes. Com o passar do tempo, a área de abrangência foi ampliada para outras idades.

Para aproveitar os benefícios do #Vemcer, o primeiro passo é realizar contato pelo e-mail projetovemcer@gmail.com ou pelos telefones 2751-4189 e 97933-2373 (WhatsApp).

