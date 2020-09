Com objetivo de fornecer educação técnica gratuita e de qualidade, a Prefeitura de São João de Meriti e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), firmaram uma parceria para oferta de cursos em 2021. Vagas para cursos de técnico em administração e técnico em informática para internet serão ofertadas, no campus São João de Meriti.

Para o diretor-geral do campus, Rodney Albuquerque, esta parceria é muito importante: “permitirá que venhamos a completar as vagas ociosas do campus com trabalhadores que buscam se qualificar para o mundo do trabalho”.

Diretor-geral do campus, Rodney Albuquerque, assinando convênio - Reprodução

O convênio foi publicado no Diário Oficial do Município nº 5441 de 2 de setembro de 2020 e, de acordo com a secretaria, em breve será divulgada a forma de ingresso, o ano letivo a qual se destina e também a quantidade de vagas disponíveis.

Sobre o IFRJ

Com 15 campi, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro tem como missão prover a educação profissional, científica e tecnológica de seus 11 mil alunos dos cursos de Formação Inicial e Continuada, Ensino Médio-Técnico, Graduação e Pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado).

