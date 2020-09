três novas ambulâncias para dar assistência ao atendimento de urgência e emergência do município, nesta quarta-feira (9). A solenidade aconteceu no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças do Corpo de Bombeiros Militar, em Guadalupe, e contou com a presença do secretário Estadual de Saúde, Alex Bousquet. Agora, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) passa a contar com 19 veículos no efetivo. A Prefeitura de São João de Meriti recebeupara dar assistência ao atendimento de urgência e emergência do município, nesta quarta-feira (9). A solenidade aconteceu no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças do Corpo de Bombeiros Militar, em Guadalupe, e contou com a presença do, Alex Bousquet. Agora, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) passa a contar comno efetivo.

"Hoje estamos cumprindo mais uma etapa da entrega de ambulâncias para os municípios do Rio de Janeiro. É importante ressaltar que esses novos veículos são fruto do trabalho dos nossos deputados federais que enviaram emendas parlamentares para atender essa demanda e melhorar a qualidade da saúde do nosso estado", afirmou o Secretário.

Secretário cumprimenta secretária de São João de Meriti - Divulgação

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Marcia Lucas, o investimento na saúde é uma forte marca deste governo: "Quando assumi a secretaria, a base do SAMU contava com apenas uma ambulância em operação, hoje estamos com 19, sendo duas UTIs móveis. Essa nova aquisição será fundamental para salvarmos vidas", afirmou.