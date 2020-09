Homem esfaqueia ex-companheira e é preso em São João de Meriti

prenderam Daniel Felipe Santos Marques, 32, após ter esfaqueado a ex-companheira, Beatriz da Silva Andrade, 21. A vítima teve, aproximadamente, 15 ferimentos e foi encaminhada à UPA do Jardim íris com várias facadas pelo corpo. Em seguida, direcionada para o hospital de Saracuruna para realização de cirurgia reparatória, mas não corre risco de vida. Nesta terça-feira (8), por volta das 19h, Policiais Militares do 21° BPMDaniel Felipe Santos Marques, 32, após ter, Beatriz da Silva Andrade, 21. A vítima teve, aproximadamente,e foi encaminhada à UPA do Jardim íris com várias facadas pelo corpo. Em seguida, direcionada para o hospital de Saracuruna para realização de cirurgia reparatória, mas não corre risco de vida.

Segundo a Policia Militar, a equipe foi alertada por populares próximo à praça do skate, no centro de São João de Meriti, de que um homem havia esfaqueado uma mulher e estava tentando se evadir por uma rua próxima. Os policiais rapidamente realizaram busca nas proximidades e localizaram o acusado nervoso e com as mãos ainda sujas de sangue. O homem foi capturado e confessou o crime.

Diante dos fatos, Daniel foi levado à central de flagrantes, na 54ºDP de Belford Roxo, junto com uma testemunha que presenciou o esfaqueamento e a faca usada no crime. Foi feito registro, R.O. 954-01164/2020, e permaneceu preso na tentativa de Feminicídio.

Cabe ressaltar que o acusado tinha um mandado de prisão em aberto, em seu nome, por não pagamento de pensão alimentícia.

O 21º BPM solicita que a população colabore com a segurança do seu município, ligando pro Disque Denúncia: (21) 2253- 1177 ou ligue pro 190.

