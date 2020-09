Homem é assassinado com tiros na cabeça em Coelho da Rocha

último sábado (05/09), por volta das 19h, a equipe policial do óbito. Na noite do(05/09), por volta das, a equipe policial do 21ºBPM (São João de Meriti) foi acionada para verificar um possível assassinato, em rua do bairro Coelho da Rocha, município de São João de Meriti. Segundo informações da Assessoria de Imprensa da PM, no local indicado, foi encontrada uma pessoa caída ao solo ferida e já em

Ainda segundo informações de moradores da região, o homem era conhecido como Tonho do Garrafão e foi assassinado friamente com vários tiros na cabeça. O crime ocorreu em frente a um bar, na Rua Bernadino Tília esquina com a Rua Joaquim Gomes de Andrade, no bairro Coelho da Rocha.

Registro de morador no local do crime - Reprodução

Uma conhecida de Tonho deixou um comentário em post de rede social: “Meu conhecido... nascido e criado na minha localidade... conheço e fui criada junto com as irmãs dele... muito triste... só penso nas irmã nesse momento. Que Deus o tenha ..e que ele possa encontrar o caminho” disse Juliana Bubu.

A área foi isolada para perícia e a ocorrência ficou a cargo da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. Até a publicação desta matéria, não se sabe quem é o autor do crime.