Carga roubada é recuperada pela PM em Meriti

Segundo informações da equipe, policiais estavam em patrulhamento quando foram informados pela sala de operações para verificarem uma ocorrência de roubo de carga no município. De imediato, a guarnição procedeu ao local e, após percorrer a rua, conseguiram localizar parte dos produtos em um terreno abandonado.

Mediante os fatos, os policiais foram a 64° DP , São João de Meriti, com a carga recuperada, que após registro foi entregue a vítima.

O 21º BPM solicita que a população colabore com a segurança do seu município, ligando pro Disque Denúncia: (21) 2253- 1177, Whatsapp Denúncia do 21°BPM (21) 99525-3534 ou ligue pro 190.