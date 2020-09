PSC oficializa a candidatura de Léo Vieira à prefeitura de São João de Meriti

O Partido Social Cristão (PSC) oficializou neste domingo (13) a candidatura do deputado estadual Léo Vieira à prefeitura de São João de Meriti. O evento foi realizado no galpão regional do agora candidato, no Centro da cidade, e contou com a presença aproximada de 1.500 militantes.

“Vou realizar um mandato respeitoso perante a população meritiense, com dignidade e integridade. Vamos mudar São João de Meriti com garra. Chega de dar jeitinho na cidade! Nosso município merece se restabelecer com dignidade”, disse Léo em seu discurso.

Léo Vieira e Marcos Muller, representantes do PSC em São João de Meriti - Divulgação/ Glaucio Burle

O também deputado estadual Marcos Muller, do Solidariedade, foi oficializado como o vice na chapa de Léo Vieira, que também é o atual presidente do diretório municipal do PSC. Ele falou com entusiasmo sobre os desafios que a coligação “Gestão com Responsabilidade”, que reúne, além do PSC, Solidariedade e PMN, irá enfrentar em São João de Meriti.

“Infelizmente, nós já perdemos nossos filhos dentro de casa. E a educação é uma arma transformadora que muda a vida de nossas crianças para continuar no caminho do bem”, comentou.

Vereador eleito em 2016, Léo Vieira se candidato ao cargo de deputado estadual em 2018 e também foi eleito. Na Alerj, ocupou a presidência da Frente Parlamentar em Defesa da Baixada Fluminense, tendo conseguido levar para a cidade de São João de Meriti o programa Segurança Presente. Esta será a primeira vez que ele irá concorrer à prefeitura da cidade.

