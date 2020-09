Vídeo mostra momento em que mulher é atropelada pelo marido em Meriti

Polícia Civil do Rio divulgou o vídeo que mostra o momento em que Kelly Cristina dos Santos, de 26 anos,São João de Meriti, na Baixada Fluminense, na ultima segunda (7). divulgou o vídeo que mostraem que Kelly Cristina dos Santos, de 26 anos, foi atropelada pelo marido , Laureano da Silva Moraes, de 33 anos, em, na Baixada Fluminense, na ultima segunda (7).

Nas imagens, a vítima aparece na frente do veículo, caminhando e em seguida sendo atropelada. As rodas dianteiras e traseiras da Kombi passaram sobre ela. Kelly teve dez costelas quebradas, além de lesões nos rins e no fígado.

Neste sábado, 12, Laureano foi encontrado em casa e preso , após a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) conseguir na Justiça um mandado de prisão temporária por tentativa de feminicídio. "Assim que tomei conhecimento do fato, alterei a capitulação para tentativa de feminicídio, capturei imagens, pedi as cautelares o que resultou a prisão dele na data de ontem", disse Ana Carla Moura, delegada titular da Deam de São João de Meriti.

O estado de saúde de Kelly é considerado estável, e a unidade de saúde informou em nota que a paciente está lúcida e orientada.

A pena prevista para o crime de feminicídio é de 12 a 30 anos de prisão.

