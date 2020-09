Artista Meritiense tem Projeto contemplado pela Secretaria de Cultura do Estado

O Projeto “Como fazer bonecos a partir de materiais recicláveis” do artista meritiense Tiago Machado foi contemplado pelo edital “cultura presente nas redes”, da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do governo do Estado do Rio de Janeiro, que premiou artistas de 67 municípios. Em sintonia, o também professor e produtor cultural elaborou um vídeo buscando unir a sustentabilidade com a arte.

No vídeo, Tiago mostra como fazer bonecos a partir de materiais recicláveis e como usar estes bonecos no teatro. No seu passo a passo, Tiago explica que a primeira coisa a se fazer é selecionar os materiais recicláveis e pensar de que maneira esses materiais podem ser utilizados na confecção dos bonecos.

Depois de confeccionado os bonecos, o autor do projeto apresenta uma pequena cena da peça “Romeu e Julieta”, de William Shakespeare, utilizando os bonecos confeccionados. O cenário utilizado para a apresentação dessa pequena cena é também todo feito a partir de materiais recicláveis.

Tiago Machado, criador do Projeto "Como fazer bonecos a partir de materiais recicláveis". - Reprodução

O morador do Centro de São João de Meriti diz que enquanto artista e fazedor de cultura, ter sido contemplado, pela primeira vez, em um edital foi muito gratificante. “"Eu me sinto muito feliz com a realização desse projeto por 3 motivos: primeiro por estar fazendo arte, que é algo que amo; segundo por estar unindo a questão da sustentabilidade com a arte; e terceiro por ter sido a primeira vez que fui contemplado em um edital”, completou.

O tutorial está disponível no canal do YouTube do Artista e também no IGTV do seu Instagram @prod.tiagomachado. Para acessar o canal, é só clicar no seguinte link https://www.youtube.com/user/tiago430 ou clicar no link da bio do perfil de Tiago no Instagram.