Charlles Batista (Republicanos) é oficialmente candidato a prefeito de São João de Meriti

Em convenção partidária para as eleições 2020 de São João de Meriti, realizada no último dia 13, Charlles Batista, do Republicanos, foi confirmado como mais um nome na disputa pelo cargo de Prefeito do município. O escolhido para ocupar o cargo de vice-prefeito é Dudu Soares, do PSD.

O evento contou com a participação de mais de 1500 pessoas e teve a presença de deputados que prestigiaram o candidato.

Charlles Batista (Republicanos), candidato á prefeitura de São João de Meriti - Divulgação

“São João de Meriti precisa sair do ‘buraco’ e ter um alinhamento com o governo federal. Por ser o candidato da família Bolsonaro no município, acredito que posso contribuir com esse feito. Temos que reduzir os gastos do município, diminuir o número de cargos comissionados e dar segurança para o meritiense. Quero alinhar a cidade com as diretrizes do MEC, para valorizar a educação municipal”, disse Charlles.

Charlles Batista, 42 anos, atua como Adjunto, função esta de confiança do Chefe da Delegacia Metropolitana, na Baixada Fluminense, sendo então, a ligação entre o Chefe do Setor e os demais PRFs. Pertence ao Grupo de Motociclistas da PRF-RJ, é Assessor Parlamentar da Polícia Rodoviária Federal e diretor do Sindicato da PRF-RJ. É vereador e suplente de Deputado Estadual com 21.774 votos.