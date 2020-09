Vídeo: caminhão desgovernado causa acidente gravíssimo em Meriti

caminhão desgovernado causou um acidente gravíssimo, deixando dois carros totalmente destruídos, na Rua Acácio Novaes Pinheiros, esquina com Av. Nossa Senhora das Graças, no Centro de Umdesgovernado causou umdeixando dois carros totalmente destruídos, na Rua Acácio Novaes Pinheiros, esquina com Av. Nossa Senhora das Graças, no Centro de São João de Meriti , Baixada Fluminense, na tarde desta quarta-feira (16). Até o momento, não há informações de feridos ou mortes.

Segundo primeiras informações, o caminhão perdeu o controle do freio e desceu a Rua Acácio Novaes Pinheiros em alta velocidade, acertando dois veículos no local. O motorista conseguiu pular do caminhão, em movimento, ficando apenas com arranhões pelo corpo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Meriti, a vítima, que não teve a identidade revelada, tem 47 anos. Ela foi encaminhada ao Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Seu estado de saúde não foi divulgado.

