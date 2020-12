Lei Aldir Blanc em Meriti Reprodução

Publicado 03/12/2020 18:06 | Atualizado 03/12/2020 20:29

Prefeitura de São João de Meriti divulgou os grupos, espaços, coletivos e instituições artísticas que foram habilitados para receber os valores referentes à Lei Aldir Blanc, oriundos do Governo Federal, e, segundo a pasta, que já tiveram seus auxílios integralmente pagos. divulgou os grupos, espaços, coletivos e instituições artísticas que foram habilitados para receber os valores referentes à, oriundos do Governo Federal, e, segundo a pasta, que já tiveram seus auxílios

A lei tem como iniciativa apoiar profissionais da área que sofreram com impacto das medidas de distanciamento social por causa do coronavírus. Em Meriti, ao todo, 63 instituições e artistas foram beneficiados totalizando mais de R$ 1 milhão em auxilio.

Ainda de acordo com a pasta, o Banco do Brasil efetuou os pagamentos através de uma conta específica que o Governo Federal criou em nome do fundo Municipal de Cultura. Aqueles que foram aprovados para recebimento do valor já tiveram o crédito depositado em suas contas.

Por fim, A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer, Direitos Humanos e Igualdade Radial (Semculdhir), informa que liquida o inciso II da lei 14.017/20, que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural, a serem adotadas durante o estado de calamidade pública (pandemia do novo coronavírus).

Para ver a lista com os beneficiados de Meriti e os valores pagos pelo Governo Federal, Clique Aqui

