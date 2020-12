Orquestra Clássica Som da Vila Divulgação

Publicado 08/12/2020 15:46 | Atualizado 08/12/2020 15:46

Na busca de apoio e renda para continuar ajudando seus alunos em 2021, a Associação Educacional Francisca Nubiana da Silva, uma Escola de Inclusão Social, que fica no bairro Vila São José, em mais de 80 crianças, e um grupo de jovens que recebem aulas de instrumentos musicais e juntos formam a orquestra clássica da Associação. , a Associação Educacional Francisca Nubiana da Silva, uma, que fica no bairro Vila São José, em São João de Meriti , lança a campanha virtual “Doar Livro Aberto”, que se baseia em unir fundos para contratar mais funcionários e assim poder ajudar mais crianças e jovens que se encontram nas ruas em vez de estarem na escola. O projeto possui em seu interior uma escola de educação infantil, com, e um grupo de jovens que recebem aulas de instrumentos musicais e juntos formam a orquestra clássica da Associação.

A Campanha Virtual “Doar Livro Aberto”, que vai até o dia 18 de dezembro, ganhou este nome devido a vontade dos fundadores da Escola em manter sempre suas portas abertas para que as crianças tenham acesso à leitura, algo primordial segundo os idealizadores. A fundadora da Associação, Nubia Silva, explica que a captação dos recursos será para pagar mais duas funcionárias que vão poder ajudar os novos assistidos durante os próximos anos.

“Eu tenho um sentimento de me colocar no lugar do outro, de sentir a necessidade do próximo e tentar inserir ele em nossa sociedade. Eu me dedico o máximo para ver todas nossas crianças sendo atendidas com dignidade. E é por isso que eu acredito que nossos futuros doadores e aqueles que desejarem nos ajudar olhem para o “Doar Livro Aberto” pensando nessas crianças e nas famílias que estão precisando de ajuda. Afinal, a fraternidade é tudo, ainda mais nos dias de hoje”, afirmou Nubia.

O projeto possui em seu interior uma escola de educação infantil com mais de 80 crianças Divulgação

Conheça outros projetos da Associação:

> Orquestra Clássica Som da Vila

É um trabalho de inclusão através da música. Os mais de 30 alunos aprendem a tocar e a manusear instrumentos musicais utilizados em uma orquestra clássica. Para os alunos, os organizadores passam a mensagem de que a música pode os levar a lugares que nuca haviam imaginado um dia ir. Alguns assistidos já realizaram o sonho de tocar na Europa e, segundo os professores, isso só incentiva e anima os outros. Com a Campanha virtual, a ideia da organização é aumentar o número de apoiados no próximo ano.

> Projeto Lendo e Navegando

Com o intuito de oferecer para os alunos oficinas de design gráfico, a Associação já recebeu a doação de alguns computadores para que os assistidos possam aprender na melhor qualidade de ensino possível. Agora, os organizadores estão na busca de professores voluntários que possam estar realizando esse serviço. Futuramente, será mais um curso gratuito que a instituição estará oferecendo para os jovens.

A Campanha Virtual "Doar Livro Aberto" vai até o dia 18 de dezembro Divulgação

Serviço e Apoio:



Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 392

Bairro: Vila São José, São João de Meriti

Site: www.aefranciscanubiana.org.br

Projeto: DOARlivroaberto

