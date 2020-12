Operação ocorreu no bairro Vila Jurandir Divulgação/ 21ºBPM

Policiais militares do 21º BPM, em barricadas da Av. Paulo de Frontin, no bairro Vila Jurandir, no último fim de semana. Segundo a PM, a equipe teve a iniciativa de remover os obstáculos utilizando os meios necessários para tal, visando garantir o direito de ir e vir do cidadão de bem. , em São João de Meriti , retiraram, no bairro Vila Jurandir, no último fim de semana. Segundo a PM, a equipe teve a iniciativa de remover os obstáculos utilizando os meios necessários para tal, visando garantir o direito de ir e vir do cidadão de bem.

Ainda de acordo com o Batalhão, atualmente, a Via encontra-se totalmente liberada e as equipes do 21º seguem diuturnamente aprimorando os serviços para melhor servir e proteger a população meritiense. Os agentes não informaram quem ou os motivos para instalação das barricadas.

O 21º BPM solicita que a população continue colaborando com a segurança do município, ligando pro Disque Denúncia: (21) 2253- 1177, Whatsapp Denúncia do 21°BPM (21) 99525-3534 ou ligue pro 190.

