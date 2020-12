Casa da família ficou destruída após a explosão Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Por O Dia

Publicado 07/12/2020 16:33

família vítima de explosão de gás dentro de uma residênciaJorge Luiz Pereira da Silva, de 45 anos, estava em estado gravíssimo no Hospital de Saracuruna (Adão Pereira Nunes), desde o dia 25/11. As Informações foram divulgadas pela Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil. Veio a óbito na manhã desta segunda-feira (07/12), o último integrante dadentro de uma residência em São João de Meriti . O homem identificado porestava em estado gravíssimo no(Adão Pereira Nunes), desde o dia 25/11. As Informações foram divulgadas pela Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil.

O paciente estava na CTI desde quando deu entrada na unidade e teve 90% da superfície corpórea queimada em 3º grau, vindo a óbito às 07h30 de hoje.

Outras Vitimas

Ainda segundo informações da Prefeitura, os outros pacientes, vítimas do mesmo acidente e que estavam internados no CTI do HEAPN, também vieram a óbito. As vítimas são:

Maria Eduarda Gomes da Silva, filha, de 05 anos, que também estava em CTI Pediátrico em estado gravíssimo, veio a óbito no domingo, 29/11. , filha, de 05 anos, que também

- Jéssica Gomes da Silva, a mãe da família, de 25 anos, que estava no CTI adulto em estado gravíssimo, veio a óbito na última sexta-feira, 04/12.

Jorge Alexandre Gomes da Silva, filho, de 08 anos, estava no CTI Pediátrico da unidade, com queimaduras de 1°, 2° e 3° grau, sofrendo parada cardiorrespiratória e vindo a óbito neste sábado, 05/12. , filho, de 08 anos, estava no CTI Pediátrico da unidade, com queimaduras de 1°, 2° e 3° grau, sofrendo parada cardiorrespiratória e

A explosão

Na manhã do último dia (25/11), às 4h50, um botijão de gás explodiu dentro de uma residência, na rua Manuel Cunha, bairro Coelho da Rocha, em São João de Meriti, vitimando quatro moradores de uma mesma família. Segundo o Corpo de Bombeiros, todas as vítimas foram encaminhadas, imediatamente, ao Hospital de Saracuruna – Adão Pereira Nunes (HEAPN), em Duque de Caxias.

A Defesa Civil de São João de Meriti esteve no local da explosão e atuou nas buscas de causas e informações sobre o que pode ter provocado o acidente. De acordo com os agentes, a tragédia teria ocorrido após um escapamento de gás e a casa onde morava a família.

Explosão de botijão de gás deixa cinco pessoas feridas em Meriti. Divulgação