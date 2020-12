Lojas do Centro estão com baixa circulação de clientes Eric Macedo

Publicado 19/12/2020 13:50 | Atualizado 19/12/2020 14:06

período natalino muito diferente comparado com o dos últimos anos. Devido a pandemia da Covid-19, os Centros comerciais da cidade (Calçadão) e o Centro de Vilar dos Teles, um dos mais buscados pela população, estão tendo baixa procura e circulação de pessoas. Nossa equipe percorreu algumas lojas e observou o desanimo dos vendedores. Em São João de Meriti , um dos municípios mais populosos da Baixada Fluminense, o comércio vem enfrentando umcomparado com o dos últimos anos. Devido a pandemia da Covid-19, os Centros comerciais da cidade (Calçadão) e o Centro de Vilar dos Teles, um dos mais buscados pela população, estão tendo. Nossa equipe percorreu algumas lojas e observou o desanimo dos vendedores.

Na visita, notamos que o funcionamento dos estabelecimentos comerciais estão acontecendo normalmente, a maioria está respeito o decreto Nº 6.400, da Prefeitura Municipal. Segundo o documento, as lojas precisam intensificar as ações de limpeza, disponibilizar álcool em gel aos seus clientes, o uso de máscaras de proteção no interior do estabelecimento é obrigatório e deve haver o controle de entrada com medição de temperatura corporal dos clientes.

O comerciante, Marcos José Gonçalves trabalha no Centro de Meriti, mais precisamente no Calçadão do Amigão, e relata a dificuldade nas vendas neste período: “Não estamos nem nos preocupando com a famosa aglomeração, pois com a baixa procura nas compras, ela está passado bem longe daqui. O ‘povo’ está procurando mais por comidas. Nos supermercados, vemos um pouco de filas para compras, mas no comércio em geral a procura está baixa”.

O trabalhador acredita que com a crise e a pandemia da covid-19, as pessoas ficaram desmotivadas. Nossa equipe conversou com outros comerciantes da região e a expectativa é que, até o próximo dia 24, véspera de Natal, a procura aumente, mesmo sabendo que este ano as vendas serão realizadas com uma certa dificuldade.