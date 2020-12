A partir desta segunda-feira (21), o teleatendimento para os serviços do Detran passa a funcionar de 6h à meia-noite. Reprodução

teleatendimento para os serviços do Detran em São João de meriti e em outros postos espalhados pelo estado passa a contar com mais seis horas de duração, funcionando de 6h à meia-noite. Segundo o Departamento, a medida visa a facilitar o acesso dos usuários às marcações de atividades fora do horário comercial. A partir desta segunda-feira (21), opara ose em outros postos espalhados pelo estado passa a contar com mais seis horas de duração,. Segundo o Departamento, a medida visa a facilitar o acesso dos usuários às marcações de atividades fora do horário comercial.

“Estamos fazendo uma série de mudanças para melhorar o Detran e transformá-lo num efetivo prestador de serviço. Trazê-lo para a realidade da população, com mutirões em fins de semana quando necessário, extensões nos horários de funcionamento e agora o novo horário do teleatendimento são providências que vão facilitar o acesso da população aos serviços. Era quase uma dívida que o órgão tinha com a população. Somos prestadores de serviço e temos que estar à disposição da população para melhor atender”, afirmou o presidente do Detran Adolfo Konder.

O órgão relembra que o antigo horário do teleatendimento era das 8h às 20h e as primeiras horas eram as que acarretavam maior congestionamento nas linhas. Agora, com o novo expediente, os chamados poderão ser feitos fora do horário comercial, o que proporcionará mais comodidade para a população meritiense, segundo a organização.

