Com os acusados foram apreendidos uma submetralhadora, uma granada, um rádio transmissor e quatro celulares. Divulgação/ 21º BPM

Por O Dia

Neste último sábado, 19, um criminoso morreu e outro ficou ferido após confronto com policiais do 21º BPM, em São Joao de Meriti, na Baixada Fluminense.

De acordo informações do Batalhão, uma equipe foi acionada para verificar uma ocorrência de tiros no bairro Coelho da Rocha. No local, ao entrarem na Rua Formosa, a guarnição foi recebida com disparos realizados por criminosos, colaborando para a fuga dos mesmos. Um Policial Militar foi atingido por estilhaços no braço, mas passa bem.

Após cessar-fogo, foram encontrados dois acusados caídos ao solo com ferimentos de perfuração, tendo um já em óbito e o outro foi sorrido ao UPA do Jardim Iris. As identidades dos indivíduos não foram reveladas.

Com os dois foram apreendidos uma submetralhadora, uma granada, um rádio transmissor e quatro celulares.

O 21º BPM solicita que a população colabore com a segurança do seu município, ligando pro Disque Denúncia: (21) 2253- 1177, Whatsapp Denúncia do 21°BPM (21) 99525-3534 ou ligue pro 190.