O Hospital Municipal de São João de Meriti fica na Av. Presidente Lincoln, s/nº - Jardim Meriti e funciona 24h por dia. Divulgação/PMSJM

Hospital Municipal de São João de Meriti completa um mês de serviços em sua novíssima emergência. O local conta com sistema de classificação de riscos, leitos de emergência, UTI, sala de medicação, ortopedia, sala de gesso e centro de imagem com raio-x, tomografia e ressonância magnética. Inaugurado há cerca de seis meses para atender exclusivamente pacientes graves da Covid-19, ocompletaem sua novíssima emergência. O local conta com sistema de classificação de riscos, leitos de emergência, UTI, sala de medicação, ortopedia, sala de gesso e centro de imagem com raio-x, tomografia e ressonância magnética.

Segundo a Prefeitura, para deixar a unidade ainda mais completa, estão sendo finalizados no terceiro andar dois centros cirúrgicos e o setor de hemodinâmica, com cateterismo e angioplastia, bem como a parte administrativa, o refeitório e um centro de tratamento oncológico no quarto andar. Apesar de agora receber também os pacientes não covid, o segundo andar do hospital mantém 30 leitos exclusivos e cadastrados no Ministério da Saúde para pacientes contaminados pelo vírus.

“Em 2017, o PAM Meriti tinha quatro médicos e atendida cerca de 50 pessoas por dia e ainda fechava durante a noite. Fizemos uma reforma inicial e aumentamos o atendimento para quase mil pessoas por dia. Porém, o que realmente precisávamos era de um hospital, então demos o primeiro passo para transformar o PAM por completo”, explica a secretária de Saúde, Drª Marcia Lucas.

Secretária de Saúde de Meriti, Drª Marcia Lucas. Divulgação/ PMSJM

A secretária ainda acrescenta que agora o hospital ficou pronto para receber todo tipo de emergência, seja ela clínica, ortopédica ou de covid-19, contando com internação, quase 100 leitos para os pacientes e uma grande equipe, composta por médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares e demais funcionários.

Para os meritienses que ainda não conhecem as novidades, a unidade ainda conta com o Centro de Imagem e Diagnóstico (CID), com tomógrafo, ressonância magnética, densitometria óssea, ultrassonografia, mamografia de alta resolução e laboratório.

Sobre o serviço, a paciente Elisabete contou ainda que sua sogra fez um exame de imagem e foi bem atendida: “Foi muito rápido, em pouco tempo ela já teve acesso ao exame até pela internet”, declarou.

