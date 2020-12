Atualmente, São João de Meriti está em nível de atenção devido ao acúmulo significativo de chuva Divulgação/ PMSJM

Por O Dia

meses que registram maior volume de chuvas e tendo em vista que a cidade de São João de Meriti entrou, na noite desta sexta- feira (25), em estágio de atenção, a Defesa Civil Municipal finalizou e apresentou o novo Plano de Contingências (Plancon), elaborado pelo Grupo de Ações Coordenadas (GRAC), que entrou em vigor na última quarta-feira (23). Com a chegada dose tendo em vista que a cidade de, a Defesa Civil Municipal finalizou e(Plancon), elaborado pelo Grupo de Ações Coordenadas (GRAC), que entrou em vigor na última quarta-feira (23).

Com base em estudos dos cenários de risco de desastres, o documento foi produzido por profissionais da área e nele são estabelecidas ações a serem adotados pelos órgãos municipais envolvidos na prevenção, mitigação, preparação e resposta às emergências relacionadas a desastres naturais, como deslizamentos, alagamentos e inundações.

Publicidade

Os fatores que podem levar a estes acontecimentos são agravados se colocarmos em pauta que São João de Meriti é cortado por rios e córregos, está localizado em uma das áreas mais baixas da Região Metropolitana, a Baixada Fluminense, e possui 55 pontos de elevações (morros). Além disso, segundo o documento, estima-se que mais de 4.300 casas estão construídas em áreas sensíveis, onde a população passa de 17.400 pessoas, fatores que, associados ao período de chuvas, podem resultar em desastres.

Devido à restrições por conta da pandemia, neste ano, a Defesa Civil não pôde realizar os treinamentos com a população. Entretanto, o documento contempla oito rotas de fugas, 44 pontos de apoio, 11 pluviômetros (medidores de volumes de chuvas) e 11 sirenes, além do apoio do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.

Publicidade

OBSERVAÇÕES DA DEFESA CIVIL:

Publicidade

De acordo com o novo plano, os níveis de avisos estabelecidos em casos de fortes chuvas são:

Descrição dos níveis de avisos estabelecidos em casos de fortes chuvas William Montarroyos

Publicidade

Para conter esses e outros problemas relacionados, a prefeitura recomenda que a população acompanhe e siga as orientações da Defesa Civil. Para isso, é necessário fazer o cadastramento gratuitamente, enviando o CEP de sua residência para o número 40199. Também é recomendável que a população acompanhe as informações oficiais da prefeitura, especialmente pela página da Defesa Civil no Facebook (@DefesaCivil.SaoJoaoMeriti) ou ligue 199.

Como já informado, o novo plano está em vigor e tem validade até 15 de abril de 2021, porém, a Defesa Civil ressalta que eventos adversos relacionados às fortes chuvas podem ocorrer fora desse período, que é considerado o mais crítico no município.

Publicidade

Leia também: Emergência do Hospital Municipal de São João de Meriti completa um mês de funcionamento