O estado de saúde das vítimas do acidente é estável Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/12/2020 15:12

acidente provocado por imprudência no trânsito foi flagrado por câmeras de segurança na Avenida Automóvel Clube, próximo ao número 3257, em Vilar dos Teles, Na tarde desta segunda-feira (28), umfoi flagrado por câmeras de segurança, próximo ao número 3257, em Vilar dos Teles, São João de Meriti . O vídeo que circula por páginas nas redes sociais impressiona a população pela gravidade da colisão.

Motorista atropela casal em moto e foge sem prestar socorro em Vilar dos Teles, São João de Meriti. #ODia pic.twitter.com/oZObxp03AP — Jornal O Dia (@jornalodia) December 29, 2020

Nas imagens, o motorista do carro, que vinha em direção contrária a moto, faz um abandalha e acaba colidindo com a motocicleta. O condutor e a garupa da moto são derrubados e ficam caídos no chão. Testemunhas informaram que o motorista do carro fugiu sem prestar socorro.

De acordo com as informações apresentadas por Beatriz Souza, uma das vítimas do acidente, ela e seu esposo estão bem. Beatriz diz que machucou um pouco os joelhos e cotovelo, e seu esposo teve um deslocamento no ombro e uma fatura exposta no pé, que precisou de cirurgia para ter melhora.

Nos comentários das postagens, moradores relatam a frequência de acidentes que são vistos diariamente na Avenida e relembram que, no trânsito, a atenção é fundamental.

