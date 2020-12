Serviços de emplacamento retornam nesta segunda-feira, dia 28, segundo o Detran-RJ Divulgação/ Detran-RJ

Com atividades suspensas, desde o último dia 7, para regularização do contrato com a empresa prestadora de serviço, o Detran-RJ retomou os serviços de emplacamento em todo o estado do Rio de Janeiro, nesta semana. Segundo o Departamento, o agendamento para tirar a primeira licença pode ser feito pelo site www.detran.rj.gov.br ou pelos telefones 3460-4040; 3460-4041 e 3460-4042.

Por causa da pandemia, o Detran esclarece que há uma resolução adiando o prazo para retirada da primeira licença, e acrescenta que quem comprou veículo entre 19 de fevereiro e 30 de novembro, tem até o dia 31 de janeiro de 2021 para regularizar a situação. Os usuários que estavam agendados e não puderam realizar os serviços durante a paralisação poderão retornar ao mesmo posto em até dez dias úteis após a retomada das atividades, sem necessidade de reagendamento.

O presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder explica que desde outubro diversos contratos estão sendo revistos: “O emplacamento foi um deles, já que a prestadora vinha executando os serviços sem ter um contrato assinado com o órgão. Então, tivemos que suspender. Agora, tudo foi regularizado, assinado e, por isso, conseguimos retomar este serviço tão importante”, disse.

Ainda segundo o Departamento, as demais atividades de emplacamento retomadas são: troca de jurisdição, transferência de propriedade com troca de município, troca de município, troca de placa e mudança para placa Mercosul.