Prefeitura de São João de Meriti Divulgação/PMSJM

Por O Dia

1º de Janeiro de 2021, o prefeito reeleito de São João de Meriti, Dr. João Ferreira Neto (DEM), o vice-prefeito eleito, Valdecy da Saúde e os 21 vereadores eleitos tomarão posse para os próximos quatro anos, às 10h, no plenário da Câmara Municipal. Na próxima sexta- feira,, o, Dr. João Ferreira Neto (DEM), o vice-prefeito eleito, Valdecy da Saúde e os 21 vereadores eleitos tomarão posse, às 10h, no plenário da Câmara Municipal.

A direção da Câmara, que é responsável pela organização do evento, informou que, em virtude da pandemia de Covid-19, o acesso ao local será restrito e a cerimônia só poderá ser acompanhada presencialmente por familiares dos empossados e autoridades do município.

Ainda segundo a organização, pelo mesmo motivo, evitar contaminação, secretários e subsecretários tomarão posse no dia 4 de janeiro, na Prefeitura de São João de Meriti, às 8h.

Na manhã do último dia 16, os representantes reeleitos e eleitos de Meriti foram diplomados em uma cerimônia realizada com algumas restrições na 88ª Zona Eleitoral do município, localizada ao lado da prefeitura, no bairro Jardim Meriti.

Em discurso, Dr. João falou da alegria por mais uma conquista: “Feliz pela diplomação de prefeito reeleito. Essa eleição foi um desafio muito grande, mas vencemos e vamos governar, com muita responsabilidade, a nossa amada São João de Meriti. Não vai faltar coragem e disposição”, disse.