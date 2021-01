material encontrado e apreendido na operação. Divulgação. 21º BPM

Por O Dia

Publicado 06/01/2021 12:00

policiais militares do 21º BPM, em São João de Meriti, prenderam um indivíduo, que não teve a identidade revelada, após receber informações que o mesmo tinha acabado de cometer roubos no interior de um coletivo da empresa Flores que fazia a Linha 110 (São João/Caxias via Jardim Metrópole). No início desta semana,, em, prenderam um indivíduo, que não teve a identidade revelada, após receber informações que o mesmo tinha acabado de cometerda empresa Flores que fazia a Linha 110 (São João/Caxias via Jardim Metrópole).

Segundo o Batalhão, após a equipe receber instruções, foi intensificado o patrulhamento na região e os agentes conseguiram encontrar o acusado, que foi reconhecido de imediato por uma das vítimas, em posse de um simulacro de pistola e uma sacola contendo materiais furtados.

Publicidade

Diante dos fatos, a guarnição solicitou apoio de outra viatura que auxiliou na condução das partes para a 54ª DP (Central de flagrante), em Belford Roxo, aonde o acusado permaneceu preso e todo o material encontrado foi entregue as vítimas.

Ao todo, um simulacro de pistola, dois telefones celulares, um relógio de pulso, R$ 212,40 em espécie e dois frascos de perfume foram encontrados e apreendidos na operação.

Publicidade

O 21º BPM solicita que a população colabore com a segurança do seu município, ligando pro Disque Denúncia: (21) 2253- 1177, Whatsapp Denúncia do 21°BPM (21) 99525-3534 ou ligue pro 190.