Meriti apresentou 0,8% de infestação nas coletas feitas entre os dias 3 e 9 de janeiro de 2021 Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 16:32

Levantamento de Índice Rápido para Aedes aegypti (LIRAa), relatório emitido cinco vezes por ano pela Vigilância Sanitária de São João de Meriti e enviado ao Ministério da Saúde, apontou que a cidade possui baixo risco de infestação do mosquito que transmite a dengue. (LIRAa), relatório emitido cinco vezes por ano pelae enviado ao Ministério da Saúde, apontou que a cidade possuido mosquito que transmite a dengue.

Meriti apresentou 0,8% de infestação nas coletas feitas entre os dias 3 e 9 de janeiro de 2021, segundo informações do documento. Para fazer o levantamento, a cidade foi dividida em 26 áreas, dessas, 18 apresentaram baixo risco, oito apresentaram médio e nenhuma apresentou alto. Com isso, a pasta conclui que a situação geral do município é de baixo risco.

A Vigilância Sanitária relembra que, além da dengue, o mosquito Aedes aegypti também é responsável por doenças como zika e chikungunya, que anualmente vem assustando a população.

Ações diárias de combate a vetores, feitas por agentes que vão até as casas dos munícipes, vêm se mostrando eficazes Divulgação

Além disso, a Prefeitura de Meriti informou que a cidade não apresentou um único caso de nenhuma dessas doenças nos últimos 12 meses, o que aponta que as ações diárias de combate a vetores, feitas por agentes que vão até as casas dos munícipes, vêm se mostrando eficazes.