Boletim Epidemiológico desta segunda-feira (18), em São João de Meriti

Publicado 18/01/2021

dez novos casos de coronavírus. De acordo com boletim da Secretaria Municipal de Saúde, Meriti tem, ao todo, 5269 casos positivos da doença. O número de óbitos, 615, teve um novo registro desde a última atualização. No Boletim Epidemiológico desta segunda-feira (18), o município de São João de Meriti registrou maisde coronavírus. De acordo com boletim da Secretaria Municipal de Saúde, Meriti tem, ao todo, 5269 casos positivos da doença., teve um novo registro desde a última atualização.

Mutirões de Testes Rápidos foram realizadas na cidade para conter o avanço da doença. Mais de dez mil meritienses participaram das testagens realizadas pela prefeitura, com apoio da Secretaria Municipal de Saúde. Os bairros com maior número de casos registrados, até o momento, são: Vilar dos Teles, 257 casos, Centro, 228 casos e Coelho da Rocha com 143 casos. A maioria dos registros, 3442, não teve sua localidade informada.

Em nova atualização do Painel Covid-19 no site da prefeitura, a pasta disponibilizou a taxa de ocupação de leitos de UTI que atingiu 60%, neste décimo oitavo dia do mês. Mais de 4,5 mil meritienses já se recuperaram da doença. Quanto aos casos de pessoas com suspeita por Covid-19, segundo o boletim, Meriti tem 38 e podem ser descartados 1110 casos.

Operação Fiscalização pela Vida

Devido ao aumento dos casos de covid-19, uma grande operação contra aglomerações e funcionamento irregular de bares e restaurantes foi realizada pela prefeitura com apoio de outros órgãos públicos na noite da última sexta-feira (15), se estendendo até a madrugada do sábado (16), em São João de Meriti.

Os agentes percorreram os bares para orientar os comerciantes sobre questões como aglomerações, fiscalização sonora, checagem de alvarás, desrespeitos às leis em geral e horário de fechamento, que devido à pandemia de covid-19 e por força de decreto municipal está limitado até as 3h da manhã.



12 estabelecimentos receberam a visita dos fiscais da Fazenda, três deles foram interditados e um intimado. Já por questões ambientais, dois estabelecimentos tiveram que fechar as portas por falta de licença. De acordo com a Prefeitura, as ações vão continuar acontecendo e quem não respeitar as normas poderá sofrer as penas legais, por exemplo a cassação do alvará.