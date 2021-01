O veículo e telefones celulares dos acusados ficaram apreendidos Divulgação/ PM

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 19:52 | Atualizado 18/01/2021 22:07

Policiais Militares do 21°BPM conseguiram identificaram e capturar uma dupla de assaltantes, neste fim de semana, em conseguiram identificaram e capturar uma, neste fim de semana, em São João de Meriti , na Baixada Fluminense.

A equipe estava em serviço na região conhecida por Três Pontes - Divisa de São João de Meriti com Belford Roxo, quando foram informados por populares que um caminhão de carga estava sendo roubado por ocupantes de um veículo de cor prata. Imediatamente, a guarnição procedeu e, ao efetuar a abordagem, encontrou no interior do veículo a nota fiscal da carga do caminhão que transportava frios (frango).

Publicidade

Ainda segundo informações apresentadas pelo motorista do caminhão, o assalto iniciou quando duas motocicletas com dois indivíduos em cada emparelharam com seu veículo, mandando que o mesmo fosse em direção a dupla de criminosos.

A vítima informou que durante a ação não visualizou nenhum tipo de arma e a equipe policial também não encontrou nenhuma arma de fogo em posse dos acusados.

Publicidade

Diante dos fatos, a guarnição fez a condução dos mesmos a 54ª DP (Central de Flagrantes), aonde os acusados permaneceram presos. O veículo e telefones celulares dos acusados ficaram apreendidos.

O 21º BPM relembra que a população é parte fundamental para a segurança do município, e solicita que, em caso de denúncias ou atitudes suspeitas, ligue pro Disque Denúncia: (21) 2253- 1177, Whatsapp Denúncia do 21°BPM (21) 99525-3534 ou ligue pro 190.