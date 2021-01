Por O Dia

Publicado 19/01/2021 16:11

Na manhã desta terça-feira, 19, o município de São João de Meriti recebeu opara covid-19 repassadas pelo Governo do Estado. As doses que serão usadas na primeira fase da vacinação terá seu destino a pessoas com mais de 60 anos (acamadas ou em asilos), pessoas com deficiências (acamadas) e povos indígenas.