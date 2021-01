Auxiliar de serviços gerais do Hospital Municipal de Meriti é a primeira vacinada contra a Covid-19 Divulgação/ PMSJM

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 20:31

auxiliar de serviços gerais do Hospital Municipal de primeira meritiense a receber a vacina contra o coronavírus no município. Às 17h desta terça-feira (19), ado Hospital Municipal de São João de Meriti , Lucilene Quintino Alves da Silva (52), funcionária da Secretaria Municipal de Saúde há 16 anos, foi aa receber a vacina contra o coronavírus no município.

Lucilene, que atua diretamente na ala de pacientes graves de covid-19 do Hospital, comentou que não esperava ser a primeira pessoa do município a ser imunizada e que já passou por várias doenças: “Lidar com isso é como um dom, eu não tenho medo, mas fico mais tranquila com a vacina”, disse.

Publicidade

Em entrevista para nossa página, a Auxiliar disse sentir uma importância gigantesca nesse momento: “Eu estou no Hospital diariamente e convivo com esse inimigo invisível que muitos não acreditam. Mesmo após a vacina, não podemos deixar de tomar todos os cuidados. O perigo está nos rondando a todo momento. Cheguei a perder amigos durante a pandemia, e não foi uma experiência nada agradável. Agora, imunizada, me sinto mais esperançosa e confiante que dias melhores estão por vir”, exclamou.

Lucilene Quintino Alves da Silva (52), funcionária da Secretaria Municipal de Saúde há 16 anos Divulgação/ PMSJM

Publicidade

A ação aconteceu no Hospital Municipal de Meriti e contou com a presença do prefeito da cidade, Dr. João Ferreira Neto, do vice-prefeito, Valdecy da Saúde e da secretária Municipal de Saúde, Marcia Lucas. Doutor João reforçou que vai acompanhar de perto o processo de imunização, principalmente para que não haja desvio de nenhum frasco:

“Hoje é um dia marcante, um dia para ficar na história! Estaremos vacinando amanhã todos os profissionais da saúde em nossas três emergências. Depois vamos atender nossos idosos e deficientes. Nossos agentes, que foram devidamente treinados, vão até os abrigos”, informou.

Publicidade

Chegada do primeiro lote das vacinas

Mais cedo o município recebeu metade do primeiro lote das vacinas destinadas à cidade (7.435 doses), que será usada a partir de amanhã. Neste primeiro momento, apenas as pessoas abaixo serão imunizadas. Aos poucos, com a chegada de mais vacinas, o restante da população será atendido conforme determinação das autoridades de saúde.

Publicidade

O município foi contemplado inicialmente com 7.435 doses, metade das 14.870 destinadas à cidade para esta fase Divulgação/ PMSJM

Grupos que receberão as vacinas a partir de amanhã

Publicidade

- Trabalhadores de saúde que atendem diretamente pacientes com covid-19 (CTI, enfermaria SRAG e emergências)





- Trabalhadores envolvidos na campanha de vacinação para covid-19





- Trabalhadores das instituições de longa permanência de idosos e de residências inclusivas





- Idosos residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas)





- Pessoas com deficiência a partir de 18 anos, moradoras de abrigos/residências inclusivas





- População indígena vivendo em terras aldeadas.



Equipes da secretaria irão até o asilo Casa São Francisco de Assis para atender esse grupo prioritário no município. Outras equipes (Estratégia de Saúde da Família e Programa Melhor em Casa) atuarão junto às pessoas com deficiência física, que estejam em vivência inclusiva.

Publicidade