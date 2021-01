Na ação, o veículo e uma arma foram apreendidos Divulgação/ PM

Publicado 19/01/2021 18:54

policiais militares do 21º BPM participaram de uma operação no bairro Vilar dos Teles, em um homem foi morto e outro preso. No último fim de semana,do 21º BPM participaram de umano bairro Vilar dos Teles, em São João de Meriti , após roubo a um veículo. No fim,

Segundo informações do Batalhão, agentes receberam informações via rádio operacional que indivíduos tinham acabado de roubar um automóvel, na cor branca. A partir dessas informações, foi realizado um cerco tático, na Rua Valdinar Marquês Castanheira, bairro Vilar dos Teles.

No momento do encontro entre PM e criminosos, os assaltantes efetuaram disparos na direção da guarnição, que revidou aos tiros, tendo um breve confronto. Após o cessar fogo, os agentes relataram que um homem foi atingido e veio a óbito no local e outro foi preso após se render.

Diante dos fatos, a guarnição procedeu a 54ª DP (Central de Flagrantes) para confecção do registro de ocorrência. Na ação, o veículo e uma arma foram apreendidos.

O 21º BPM relembra que a população é parte fundamental para a segurança do município, e solicita que, em caso de denúncias ou atitudes suspeitas, ligue pro Disque Denúncia: (21) 2253- 1177, Whatsapp Denúncia do 21°BPM (21) 99525-3534 ou ligue pro 190.

