A Mais Verde é a nova marca que nasceu da união entre a Meriti Mais Verde, concessionária responsável pela gestão de lixo de Meriti, e a Verde Gestão Ambiental, empresa de serviços de mão de obra terceirizada e aluguel de veículos. Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 16:34

Mais Verde, concessionária de limpeza urbana de salários de dezembro de todos os funcionários da empresa, inclusive os responsáveis pela varrição e coleta de lixo do município. , concessionária de limpeza urbana de São João de Meriti , anunciou que pagará, nesta terça-feira, dia 19, osde dezembro de todos os funcionários da empresa, inclusive os responsáveis pela varrição e coleta de lixo do município.

De acordo com a Mais Verde, a decisão reforça o compromisso da concessionária com a comunidade local, ao garantir a continuidade do trabalho dos colaboradores na limpeza das ruas da cidade.

Publicidade

No entanto, a Prefeitura de São João de Meriti mantém dívida com a empresa de mais de R$ 55 milhões, e segue como uma ameaça real à sobrevivência da concessionária no município.

Em nota, a Mais Verde diz sofrer com a ameaça de redução da coleta, da varrição e do tratamento de lixo para os cerca de 600 mil habitantes do município, além de poucos recursos para pagar fornecedores e combustível.