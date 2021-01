Lixo espalhado por Cabo Frio e mais paralisações da Comsercaf por falta de pagamento Imagem de leitor

Por Juarez Volotão

Publicado 20/01/2021 06:42

Cabo Frio - Os profissionais da limpeza da Comsercaf, autarquia do município de Cabo Frio responsável, dentre outros serviços, pelo recolhimento e pela coleta de lixo da cidade, fizeram uma paralisação nessa última segunda-feira (18), em virtude dos 2 meses de salários atrasados, segundo os funcionários e na noite desta terça-feira (19), estão acampando na sede da empresa, prometendo mais paralisações e reivindicações.

Funcionários acampam e passam a noite na Comsercaf - Cabo Frio Imagem de leitor

De acordo com um funcionário, que prefere não ser identificado, os trabalhadores da Comsercaf fizeram uma reunião com o presidente, Jefferson Vidal, que prometeu quitar todos os atrasados até o dia 21 de janeiro.

Ainda segundo esse funcionário, se até quinta-feira os atrasos salariais não forem resolvidos, a coleta de lixo no município vai parar.

Em nota, a Prefeitura de Cabo Frio confirma a paralisação desta segunda e informa que o Governo Municipal, que assumiu a gestão há 19 dias, reafirma o compromisso prioritário com o pagamento dos servidores, e já vem antecipando o pagamento de janeiro para todas as categorias, na medida da entrada de recursos no caixa.



Ainda segundo a Prefeitura, até o momento foi possível efetuar o pagamento dos pensionistas e dos aposentados. Está previsto para esta quarta-feira (20) o pagamento de janeiro para os profissionais da Educação.

A nota reafirma que o prefeito José Bonifácio mantém a posição firmada em campanha de priorizar o pagamento dos salários do funcionalismo. O governo municipal se coloca aberto ao diálogo e pede aos servidores da Comsercaf para que retornem ao trabalho, em virtude de se tratar de um serviço essencial para a população.