A técnica em radiologia, Marcela Ribeiro (23)

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 18:21

três emergências da cidade receberam as doses do imunizante enviado pelo Ministério da Saúde, por meio do Governo Estadual. Ontem (19), a auxiliar de serviços gerais do Hospital Municipal de São João de Meriti, Lucilene Quintino Alves da Silva (52), foi a primeira meritiense a ser imunizada contra o coronavirus no município . Hoje, 20, começaram a ser vacinados os demais profissionais da saúde de Meriti. Segundo a prefeitura, asda cidade receberam as doses do imunizante enviado pelo Ministério da Saúde, por meio do Governo Estadual.



A organização informou que, pela manhã, os agentes da Vigilância Sanitária saíram em comboio com escolta da Polícia Militar, 21° batalhão, para levarem as doses até os locais. A primeira unidade a receber as vacinas foi a UPA de Éden, emergência infantil da cidade.



O prefeito da cidade, Dr. João Ferreira Neto, acompanhou a ação Divulgação/ PMSJM

O prefeito da cidade, Dr. João Ferreira Neto, acompanhou a ação ao lado do seu vice-prefeito, Valdecy da Saúde, e da secretária Municipal de Saúde, Marcia Lucas. Ele aproveitou para falar sobre o controle do material:



“Estamos fiscalizando a aplicação, temos controle absoluto de quem está se vacinando e o balanço diário dos nomes e quantidades de doses aplicadas. Com isso, estamos seguindo um controle rígido e informando os dados em tempo real para o Governo do Estado”, afirmou o chefe do executivo municipal.



A técnica em radiologia, Marcela Ribeiro (23), foi a primeira profissional da unidade a receber a dose e declarou: “Eu tive covid-19 mas não esperava ser vacinada hoje. Fiquei muito feliz e estou grata”, disse.

Na sequência, o comboio foi até a UPA de Jardim Íris, onde outros profissionais também foram imunizados. Por fim, foi a vez dos agentes do Hospital Municipal de São João de Meriti. Ao todo, 7.435 doses, referentes à primeira dose da vacinação, estão sendo utilizadas. Após 21 dias todos precisarão tomar a segunda dose, totalizando 14.870 unidades destinadas ao município.

Dados em tempo real

Para manter a transparência, além do relatório diário, cada dose aplicada é informada em tempo real ao Governo do Estado. Ao ser vacinada, os dados da pessoa, incluindo nome, número do cartão do SUS e outras informações são imediatamente enviadas pelo sistema do SI-PNI Campanha.

Ao ser vacinada, os dados da pessoa, incluindo nome, número do cartão do SUS e outras informações são imediatamente enviadas pelo sistema do SI-PNI Campanha

