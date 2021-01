Estudantes que farão Enem terão prioridade no atendimento do Detran Divulgação/Alexandre Simioni

Publicado 20/01/2021 17:35

Após quase um mês fechado, a unidade do Rio Poupa Tempo em Meriti volta a funcionar amanhã (21/01). De acordo com o Departamento, o posto retoma suas atividades normalmente, com atendimentos para serviços do Detran.RJ, da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, do Procon, do Riocard e de todos os demais parceiros.

Ainda segundo mais informações, os documentos emitidos na unidade até seu fechamento, em 22 de dezembro de 2020, retornarão a ser entregues no próprio posto, tendo em vista que os documentos do Poupa Tempo de São João de Meriti foram direcionados à unidade de Vilar dos Teles, e as carteiras de trabalho solicitadas foram direcionadas para o Sine de Caxias.

O agendamento para os serviços do Detran.RJ na unidade do Poupa Tempo em Meriti foi reaberto nesta terça-feira (19/01), pelo site www.detran.rj.gov.br ou pelos telefones 3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042.





- Whatsapp – (21) 99374-1505 (exclusivo para agendamento) Já os agendamentos para os serviços da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda e do Procon, estarão disponíveis pelos seguintes canais:- CTPS - saaweb.mte.gov.br- Procon - telefones para agendamento (21) 98596-4638/ (21) 98596-5723- E-mail: [email protected] - coloque no assunto a palavra AGENDAMENTO- Whatsapp – (21) 99374-1505 (exclusivo para agendamento)

O posto do Rio Poupa Tempo de São João de Meriti funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no Shopping Grande Rio, R. Maria Soares Sendas, 111 - Parque Barreto.