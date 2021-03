Detran-RJ Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/03/2021 06:30

Detran-RJ volta a oferecer seus serviços em mais um mutirão de atendimento por vários postos espalhados pelo Rio, inclusive na unidade de 10.550 vagas para serviços de habilitação, identificação civil e veículos serão ofertadas e, para evitar aglomerações, o atendimento será apenas mediante agendamento prévio.

Para ser atendido no mutirão, o usuário deve agendar o serviço pelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br) ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042.



No posto de Meriti, os serviços de habilitação, como primeira habilitação, renovação de CNH, mudança de categoria, adição de categoria e alteração de dados, serão disponibilizados das 10h às 15h. O departamento ainda lembra que, na sede do departamento, no Centro do Rio, será possível emitir RG e carteira SEAP, das 8h às 15h.



O Detran reforça que é preciso respeitar o horário agendado, sem antecipação, para que não ocorram filas e aglomerações neste período de pandemia. Lembrando sempre que o recomendável aos usuários é que não levem acompanhantes aos postos.



Serviço



Unidade do Detran de Meriti: Vilar dos Teles (Rua Aldenor Ribeiro de Matos 175 – Shopping dos Jeans).