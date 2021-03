Marinheiro João Cândido é homenageado com placa que o reconhece como herói estadual Débora Vitória

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 18:11

placa que reconhece como herói estadual o marinheiro João Cândido, líder da Revolta da Chibata, o deputado estadual Valdecy da Saúde acompanhou o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), André Ceciliano e o também deputado estadual, Waldeck Carneiro, autores da lei, em um visita a São João de Meriti. O evento começou com um café da manhã na Casa da Cultura, na Praça da Bandeira, e depois o grupo caminhou até a casa onde João Cândido morou, na rua Turmalina, em Coelho da Rocha, para inaugurarem a placa.

Em seu discurso, o deputado estadual Valdecy da Saúde reforçou que a cidade está muito sensível para a questão: “A história de João Cândido é muito positiva a nível nacional. Ele foi um grande militar, um homem que honrou seus compromissos com o Brasil. Todas as honrarias do mundo são merecidas a ele”, afirmou.



Último filho vivo de João Cândido, seu Candinho contou emocionado que, independente de seu pai ser considerado herói, ele foi um morador da cidade por décadas Débora Vitória

Último filho vivo de João Cândido, seu Candinho, contou emocionado que, independente de seu pai ser considerado herói, ele foi um morador da cidade por décadas: "Agradeço aos governantes por mais essa homenagem. Estou felicíssimo e esperando o museu do Morro do Embaixador ficar pronto", disse.



O presidente da Alerj aproveitou a entrevista para reforçar que é necessário o apoio mútuo entre o estado e o município: “Essa conversa é fundamental, precisamos trabalhar juntos para a memória do nosso Almirante Negro, João Cândido e fazer com que seja reconhecido como herói nacional também”, disse.

Seu Candinho, Pres Alerj D.E. André Ceciliano e Valdecy da Saúde Débora Vitória



História



No início do século passado, João Cândido liderou marinheiros numa revolta para exigir o fim dos castigos físicos. Assim, entrou para a história como O Almirante Negro, eternizado na música O Mestre Sala dos Mares, de João Bosco e Aldir Blanc. Com essa nova homenagem, além de herói municipal, o reconhecimento de João Cândido a nível estadual ganha um novo aliado.



No início do século passado, João Cândido liderou marinheiros numa revolta para exigir o fim dos castigos físicos. Assim, entrou para a história como O Almirante Negro, eternizado na música O Mestre Sala dos Mares, de João Bosco e Aldir Blanc. Com essa nova homenagem, além de herói municipal, o reconhecimento de João Cândido a nível estadual ganha um novo aliado.

A Lei estadual nº 5.808, de 25 de agosto de 2010, inscreveu o nome de João Cândido no Livro dos Heróis e Heroínas do Estado do Rio de Janeiro. Agora, a placa foi fixada no lar onde ele viveu a maior parte de sua vida e onde ainda residem seus familiares. Local que, recentemente, ganhou uma belíssima pintura em sua fachada.