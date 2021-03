O novo presidente do instituto, Altair Soares, acompanhado do prefeito de Meriti, Dr. João Divulgação

Publicado 17/03/2021 17:20

aposentados e pensionistas, foi apresentada oficialmente. A fim de otimizar e melhorar a eficiência do órgão, a diretoria foi modificada, medida tomada pelo prefeito, e tem o objetivo de deixar o pagamento dos aposentados e pensionistas em dia o mais rápido possível, como informou a organização.

“Juntos vamos resolver esse problema e quitar os pagamentos que ainda faltam. Precisamos da união de todos. Trabalhar, crescer e olhar para a frente, esse é o nosso objetivo”, disse o prefeito.



O novo presidente do Meriti Previ, Altair Soares, acompanhado do seu vice-presidente, Gildo Gonzaga, e de sua equipe, já vem atuando há 45 dias, segundo o executivo, e entre as medidas tomadas estão a maior transparência nos processos, a permissão para que todos tenham acesso ao local, inclusive ao corpo de diretores, a apresentação das estratégias para otimizar o trabalho do instituto e o recadastramento da população, medida que visa facilitar para que os pagamentos possam ser feitos mais rapidamente e encontrar quaisquer erros que, porventura, existam.



O evento também marcou a reabertura do auditório Espaço Cultural Almirante João Cândido Divulgação

O evento que também marcou a reabertura do auditório Espaço Cultural Almirante João Cândido, contou com a presença do prefeito do município, Dr. João Ferreira Neto, do deputado estadual, Valdecy da Saúde, entre outras autoridades.

